Siviglia Roma | i meriti di Mendilibar | i rimpianti di Mourinho

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Idelnella vittoria della settima Europa League e idei giallorossi, sconfitti solo ai rigori Sui quotidiani del giorno dopo la finale di Budapest, ci sono quattro annotazioni che meritano un approfondimento per capire l’esito di: 1-1 nei 146 minuti complessivi giocati dalle due squadre e 4-1 ai rigori, dove gli spagnoli non hanno commesso errori e quando hanno sbagliato con Montiel hanno avuto dal Var la possibilità di calciare nuovamente, mentre tra i giallorossi solo Cristante è riuscito a superare Bounou. 1) «Stavolta José non basta e non basta neppure la giocata sontuosa di Dybala dentro un primo tempo scintillante, fatto di gioco, anima e cuore» (Alessandro Bocci, Corriere della Sera). La mossa di Dybala all’inizio della gara si è rivelata uno dei ...