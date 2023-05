Siviglia-Roma | gli spagnoli trionfano nella finale di Europa League

(Di giovedì 1 giugno 2023) La partita più lunga di sempre: 146 minuti di gioco tra tempi regolamentari, supplementari e recuperi. Una vera maratona quella trache è stata decisa ai calci di rigore. Ad alzare la coppa alla fine sono stati i biancorossi, per via dei decisivi errori dal dischetto di Mancini e Ibanez. Per loro si è trattato della settimaportata a casa. Andiamo dunque a ripercorrere tutto quello che è successo in, il racconto della gara Crediti Foto: Sevilla FC FacebookLaparte decisamente forte e prova a schiacciaresua metà campo il, che al contrario impiega un po’ per ingranare la marcia giusta. Così i giallorossi ne ...

