Siviglia - Roma | gestaccio di Bounou ai rigori | cosa ha fatto

(Di giovedì 1 giugno 2023) Yassinesi è messo in mostra nella notte di Budapest come uno degli eroi della finale di Europa League , trascinando ilal successo con le sue parate. Il portiere marocchino è stato ...

Ascolti Tv mercoledì 31 maggio 2023, in prima serata su Rai1 la finale di Europa Leagueha conquistato una media di 6.507.000 spettatori pari al 34.1% (pre e post nel complesso: 3.895.000 e 26%; primo tempo: 6.376.000 con il 30.5%, secondo tempo: 6.593.000 e 32.6%, ...Poi il dubbio: 'Lei dov'è', Damiano dei Maneskin contro l'arbitro: 'I soldi vincono sempre' Mourinho furioso Un'accusa mossa in conferenza stampa e ribadita in faccia all'arbitro ...Prima è stato protagonista di un battibecco a distanza con Josè Mourinho , che ha portato all'ammonizione di entrambi, poi durante la lotteria dei calci di rigore, è stato immortalato in un gesto che ...

Damiano dei Maneskin contro l'arbitro di Siviglia-Roma: il duro attacco sui social Corriere dello Sport

Roberto Pruzzo ha parlato a Radio Radio commentando la sconfitta della Roma con il Siviglia e ha chiesto alla squadra di Mourinho di vincere con lo Spezia per evitare la Conference ...Dan e Ryan Friedkin dovranno a breve decidere: tenere lo Special One alle condizioni che il portoghese ha imposto o dirsi addio e ricominciare da un progetto completamente nuovo