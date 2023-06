Siviglia-Roma | Damiano dei Maneskin contro l’arbitro Taylor

(Di giovedì 1 giugno 2023) Chiaro il messaggio nelle stories su Instagram: "Il denaro vince sempre" E’ tanta l’amarezza dei tifosi dellaper la sconfitta nella finale di Europa League ai rigoriil, in particolare per la direzione di gara delinglese Anthony. Un arbitraggio duramente contestato dal tecnico giallorosso Josè Mourinho, che non è piaciuto nemmeno aDavid dei, tra i tifosi giallorossi presenti alla Puskas Arena di Budapest per supportare la squadra. E’ chiaro il messaggio nelle stories su Instagram del cantante che dopo il match è andato all’attacco del ‘fischietto’ inglese: “El dinero siempre gana” (il denaro vince sempre, ndr) è la frase scritta a corredo di una foto dello stesso arbitro, mentre in una ...

Chiaro il messaggio nelle stories su Instagram: "Il denaro vince sempre" E' tanta l'amarezza dei tifosi dellaper la sconfitta nella finale di Europa League ai rigori contro il, in particolare per la direzione di gara dell'arbitro inglese Anthony Taylor . Un arbitraggio duramente contestato dal ...... dopo aver ricevuto la medaglia del secondo posto al termine della finale di Europa League persa ai rigori contro il, si è diretto verso la curva occupata dai tifosi dellae ha donato ...itinerario_autobus_.png Continua a leggere su Tg. La7.it - Al silenzio di tomba didella scorsa notte, ha fatto da contraltare la festa per le strade disubito dopo il rigore ...

Mou a brutto muso con l'arbitro: "Sei una disgrazia". E a Rosetti: "Vergogna" La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – E’ tanta l’amarezza dei tifosi della Roma per la sconfitta nella finale di Europa League ai rigori contro il Siviglia, in particolare per la direzione di gara dell’arbitro inglese Anthon ...Dopo una sofferenza infinita, la Roma è costretta ad alzare bandiera bianca, sconfitta ai rigori dal Siviglia. Nonostante le polemiche qualcosa è mancato ai giallorossi. Vediamo cosa non ha funzionato ...