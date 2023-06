Siviglia-Roma 5-2 dcr | analisi tattica e considerazioni

(Di giovedì 1 giugno 2023) Sono stati necessari i calci di rigore per decretare la vincente dell’Europa League nella finale di Budapest tra, di cui a breve andremo a svolgere l’. Dalla lotteria degli 11 metri hanno la meglio gli spagnoli, che si aggiudicano così il trofeo per la settima volta nella loro storia. Non sono bastati i regolamentari, conclusisi sull’1-1 con un gol per tempo firmati da Dybala (35?) e da una sfortunata autorete di Mancini (55?), né i supplementari, con un recupero complessivo record di 26 minuti. Determinante in negativo per i giallorossi è l’essere arrivati ai penalty con tutti i propri migliori battitori ormai in panchina. Carissimi gli errori dello stesso Mancini e di Ibañez. Decisivo per gli andalusi, invece, Montiel, il cui tiro originario, parato da Rui Patricio, è stato ripetuto ...

