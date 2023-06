Siviglia | Mendilibar | 'La Roma era a proprio agio | ma noi siamo cambiati Ancora non ci credo'

Va, colpisce e però non affonda l'avversario perché ilè squadra forte , edev'essere anche bravo: a 62 anni non aveva mai vinto nulla, eppure è arrivato a, ha trovato ......e subito grande ritmo in campo soprattutto da parte della Roma che spinge e mette paura al... I giallorossi sembrano più vivi che mai, mentre la squadra diè molto attendista. E i ...Nella ripresa prende per mano ildando ordine e geometrie, caratteristiche principali nel ...gli risparmia la ripresa. Dal 46' Suso 6,5: Il suo ingresso dà la scossa agli andalusi, ...

Siviglia-Roma, Mendilibar: "Ancora non ci credo che abbiamo vinto. Siamo partiti male poi nella ripresa siamo stati più ... LAROMA24

Sul futuro di Mendilibar “Domani ci godremo Siviglia, per offrire ai tifosi il titolo e lunedì parleremo con calma. Sappiamo tutti cosa vogliamo e sono sicuro che la decisione presa sarà buona per ...E’ andata come non doveva andare nella notte di Budapest, con l’amarezza del popolo giallorosso che arriva a due rigori dalla vittoria dell’Europa League. E invece, interra magiara si conferma la Sivi ...