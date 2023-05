Siviglia | Lamela | 'Dispiace aver vinto contro la Roma Non pensavo di andare ai rigori'

È ila vincere 5 - 2 la finale di Europa league alla Puskas arena di Budapest decisa solo ai rigori con Montiel decisivo dal dischetto. Per ilsegnano Ocampos,, Rakitic e Montiel che prima si era fatto parare da Rui Patricio, colpevole di essersi mosso prima del tiro. Per la Roma in rete Cristante, Errore per il capitano ...Ilè completamente irretito dalla Roma e dalle serpentine di Dybala, che continua a far ... A sterzare l'inerzia nella ripresa ci pensano anche i cambi,e Suso , gli ex della Serie A già ...Ilalza la pressione con gli inserimenti die Suso e, al 10' trova il pareggio grazie alla sfortunata autorete di Mancini sul pallone messo al centro di Jesus Navas. La gara vive di ...

Siviglia, Lamela: "Mio primo titolo, sono emozionato. Roma Le voglio bene, ma il calcio è così" TUTTO mercato WEB

La Roma di José Mourinho ha perso la finale di Europa League contro il Siviglia: il tecnico portoghese si è scagliato contro l'arbitro.Mourinho: "L'arbitro sembrava spagnolo. Ho vinto cinque finali europee e ho perso questa..." - Noi Biancocelesti ...