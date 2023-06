Siviglia | Gomez indossa la maglia di Maradona | sapete come l' ha avuta?

(Di giovedì 1 giugno 2023) All'età di 35 Alejandro Gómez esulta due volte in pochi mesi. Prima la vittoria del Mondiale con l'Argentina e ora la conquista dell'Europa League dopo la vittoria in finale contro la Roma. A fine ...

Quale Quella di Diego Armando Maradona ai tempi delNotizie Calcio Napoli - Splendido gesto del Papuieri per Diego Armando Maradona . Dopo la vittoria dell'Europa League, infatti, l'argentino si è presentato con la maglia delche fu di Diego Armando Maradona: "Me l'ha regalata un ...... 35' pt Dybala, 10' st Mancini (aut)(4 - 2 - 3 - 1): Bounou 7; Jesus Navas 6.5 (5' st ... In panchina: Dmitrovic, Flores, Rafa Mir, Nianzou,, Bueno. Allenatore: Mendilibar 6. Roma (3 - 4 -...

VIDEO - Siviglia, Gomez da brividi: esulta indossando la "10" di Maradona Tutto Napoli

L'attaccante argentino esulta per la vittoria dell'Europa League e lo fa in modo speciale. Anche i tifosi del Napoli ringraziano ...L'ex atalantino, che nella finale contro la Roma è rimasto in panchina, durante la premiazione ha indossato una divisa speciale ...