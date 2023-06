Sit-in di Verdi e Sinistra contro il Pnrr usato per le armi | “Il Pd si dice contrario ma vota sì” Il dem Alfieri | “Non c’è nessun controsenso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il voto del Partito democratico al Parlamento Ue sul piano Munizioni Asap? Non si può dire di essere contrari a usare le risorse dele del Fondo di coesione per armamenti, come ha rivendicato Elly Schlein, e poire a favore del Piano. Ci sono cose che in politica sono più semplici di quanto si possa immaginare”. Ad attaccare è il segretario diItaliana, Nicola Fratoianni, a margine di un flash mob organizzato da Alleanzadavanti a Montecitorio, per protestareil via libera dell’Eurocamera con 446 voti a favore, 67 contrari e 112 astenuti alla legge a sostegno del Piano Asap ((l’Act in Support of Ammunition Production) per la produzione di munizioni Ue che rafforzino la capacità produttiva europea e sostengano lo sforzo bellico dell’Ucraina. Un ...