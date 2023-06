C'è anche una bimba tra i due uccisi ina seguito di unoa fuoco tra clan rivali, con armi pesanti e bombe a mano, scoppiato durante una festa di matrimonio nei pressi di Homs, circa 200 km a nord della capitale Damasco. Lo ...... riassumere la questione come unoregionale o, come fanno alcuni politici, parlare di "crisi ucraina". Il regime russo è l'architrave di un asse del male, con Iran, Corea del Nord e". ...... fino a quello militare ( S - 400 ) e diplomatico (). L'inclinazione pragmatica di entrambi i governi fa tuttavia in modo che non manchino anche elementi dio interessi divergenti, ...

Siria: scontro tra clan rivali a un matrimonio, 2 uccisi - Medio Oriente Agenzia ANSA

C'è anche una bimba tra i due uccisi in Siria a seguito di uno scontro a fuoco tra clan rivali, con armi pesanti e bombe a mano, scoppiato durante una festa di matrimonio nei pressi di Homs, circa 200 ...I peggiori conflitti bellici nel mondo, ecco la top 5 a partire dal recente scontro tra Russia e Ucraina fino a quelli degli stati africani ...