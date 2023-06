Sinner lascia il Roland Garros al 2° turno | Cocciaretto ok

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 giugno 2023) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Giornata negativa per gli azzurri alcon 4 italiani cheno la Francia ed Elisabettache evita l’en-plein di sconfitte tricolori. L’eliminazione più sorprendente è quella di Jannik, uscito di scena al secondodopo un’interminabile maratona. Il 21enne tennista altoatesino, numero 8 del tabellone, si è arreso al tedesco Daniel Altmaier (79 Atp) per 3-2 con il punteggio di 6-7 (0), 7-6 (9), 1-6, 7-6 (4), 7-5 dopo 5 ore e 28 minuti di gioco. Prossima sfida per il tedesco contro il bulgaro Grigor Dimitrov, 28esima testa di serie, che ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori 7-6(4), 6-3, 6-4. Niente da fare anche per Giulio Zeppieri che lotta e se la gioca a testa alta ma saluta Parigi. Il 22enne di Latina, numero ...