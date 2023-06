Sinner eliminato al secondo turno del Roland Garros da Daniel Altmaier dopo cinque ore di match

Janniktorna in campo al Roland Garros . Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino cade sorro i colpi del tedesco Daniel Altmaier che vince in cinque set 7 - 6, 6 - 7, 6 - 1, 6 ...... 7 - 6, 1 - 6, 7 - 6, 7 - 5 dal tedesco Daniel Altmaier, n°79 del ranking mondiale, capace anche di annullare due match point dopo una lotta di cinque ore e mezzaal 2° turno: ...Al Roland Garros si va a caccia del terzo turno. Jannikè in campo contro il tedesco Altmaier , mentre Giulio Zeppieri è statoin quattro set dal norvegese Ruud . Nel pomeriggio di giovedì 1° giugno, invece, Andrea Vavassori se la vedrà ...

Sinner eliminato al 2° turno al Roland Garros: Altmaier vince al 5° set e dopo oltre 5 ore Sky Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ha del clamoroso l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros di Jannik Sinner: il tennista altoatesino si è fatto sorprendere dal tedesco Daniel Altmaier in cinque set (7-6 6-7 6-1 6-7 5-7) dopo ...