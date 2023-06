Sinner-Altmaier oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di giovedì 1 giugno 2023) Jannikse la vedrà contro Danielnel secondo turno del, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Entrambi hanno potuto beneficiare di un esordio agevole nella capitale francese. L’altoatesino ha sconfitto il padrone di casa Alexandre Muller mentre il tedesco ha prevalso nei confronti del mancino svizzero Marc-Andrea Huesler.è il maggiore indiziato per accedere al terzo turno, dove eventualmente troverebbe uno tra il finlandese Emil Ruusuvuori oppure il bulgaro Grigor Dimitrov. Il match, tuttavia, non sarà così semplice per Jannik. L’avversario, infatti, è un osso molto duro sul rosso. Nel 2020 riuscì a spingersi fino agli ottavi di finale su questi campi partendo dalle qualificazioni. L’unico scontro ...

Le quote diTutti i principali siti scommesse non hanno dubbi:è super favorito a vincere il match contro. Le quote proposte dai bookmaker nel testa a testa sono ...(ITA) - D.(GER) G. Dimitrov (BUL) - E. Ruusuvuori (FIN) A. Zverev (GER) - A. Molcan (SVK) F. Tiafoe (USA) - A. Karatsev (RUS) B. Coric (CRO) - P. Cachin (ARG) A. De Minaur (AUS) - T. ...

Tra le donne spazio a Cocciaretto e Paolini. Per Zeppieri l'ostacolo è Ruud, per Jannik il tedesco Altmaier. Vavassori trova l'argentino Genaro Olivieri ...