“Siamo in debito? Rispondiamo con una pernacchia” Così sembrano dire gli Usa sul loro default

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu –Usa, o il grande bluff oltreoceano. Insomma, chiamatelo come volete, anche “truffa” va bene. L’importante è capire una cosa: si tratta di una truffa che nessuno di noi nella splendida area dell’Euro può anche solo immaginare di mettere in piedi. Nessuno, neanche i Paesi più influenti. Usa, il? Basta inventarsi che non esiste e il gioco è fatto Fa ridere a leggerlo, per noi che viviamo nel contesto folle della zona euro e dell’onnipresente “da pagare”, con i “conti da tenere in ordine” e tutte le manfrine che praticamente impediscono a noi – come ad altri – di fare più o meno qualsiasi cosa, talvolta anche asfaltare una maledettissima strada. Eppure è realmente: gli Stati Uniti si sono detti da soli che possono ignorare il collasso finanziario ed economico. Perché negli Usa il ...