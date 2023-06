Un uomo si è spogliato completamente, rimanendo con indosso solo scarpe e calzini, sull'altare centrale della Basilica di San Pietro. Sulla schiena aveva la scritta "Save children of Ukraina". L'...Martedì 11 luglio Riccardo Bisattisul podio dell' Orchestra del Regio per dirigere un ... che riviveva in lui per rispondere a una sua nuova esigenza di un'arte più semplice,e severa, ......nelle idee di quel cappellano più un pericolo che un invito accorato al ritorno all'essenza... il 6 dicembre del 1954, a Barbiana sia piedi, per una mulattiera. Quel giorno piove a ...

Si spoglia e sale sull'altare di San Pietro contro la guerra in Ucraina TGLA7

Un uomo si è spogliato completamente, rimanendo con indosso solo scarpe e calzini, sull'altare centrale della Basilica di San Pietro. Sulla schiena aveva la scritta "Save children of Ukraina".È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 1 giugno, poco prima della chiusura della basilica. Un uomo si è spogliato ed è salito sull’altare della Confessione, quello situato sopra la tomba di San ...