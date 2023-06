“Sex And The City” | si prospetta un clamoroso ritorno per il reboot

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ritorna uno storico personaggio dello show Si attende a giorni l’uscita della seconda stagione di “And Just Like That”,di Sex And The. Al progetto, come noto, non ha mai voluto prendere parte Kim Cattral, alias Samantha Jones. Lo show, realizzato da HBO Max e che in Italia va in onda su Sky potrà quindi vantare anche la presenza dell’attrice. A riportarlo Variety, secondo la testata Kim Cattrall tornerà nel finale dello show. Per anni l’attrice, in Sex And The, ha vestito i panni di Samantha Jones salvo poi esprimere il suo dissenso per eventuali sequel. Nella serie Samantha vive a Londra, con le altre a New York. Nella “mancanza” del personaggio è spiegata con una lite tra lei e Carrie: all’orizzonte quindi una rappacificazione tra le due. Kim Cattrall avrebbe girato però senza vedere le ...

A volte sembra che Lewis sia unsymbol. L'empatia del pubblico nei suoi confronti è palpabile, lui scherza e condivide, mentre parte della platea intona "sei bellissimo" o nei silenzi qualcuno ...

