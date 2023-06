Serie A | Spalletti eletto miglior allenatore dell' anno

"Stagione straordinaria di un tecnico preparatissimo e di grande carisma", dice l'ad della Lega Luigi De Siervo MILANO - Lucianomiglior allenatore del campionato diA, stagione 2022 - 2023. Il tecnico che ha portato il Napoli al terzo scudetto della sua storia, infatti, ha vinto il premio "Coach Of The Season" ...Ha riportato lo Scudetto a Napoli e ha deciso di lasciare da vincitore, Lucianoha vissuto una stagione da incorniciare.è l'allentore della stagione dellaA La Lega diA l'ha voluto premiare: Il premio Coach Of The Season dellaA TIM 2022/2023 è stato assegnato all'allenatore del Napoli ...... in questo campionato la squadra è retrocessa inB ed i tifosi invitano calorosamente il ...protagonisti e l'ennesima festa per il popolo Partenopeo che saluterà il condottiero Luciano...

Il premio Coach Of The Season della Serie A TIM 2022/2023 è stato assegnato all'allenatore del Napoli Luciano Spalletti.