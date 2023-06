Sergio Calderón | attore di Pirati di Caraibi e Men In Black | morto a 77 anni

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 giugno 2023)messicano noto per la partecipazione alle popolari saghedie Men In, èil 31 maggio 2023 all'età di 77, volto noto per aver partecipato adei- Ai Confini del Mondo, Men Ine The Ruins, èil 31 maggio 2023 all'età di 77. La conferma dal portavoce, il quale ha specificato che l'messicano èserenamente circondato dai familiari. Indei- Ai confini del mondo,interpretava il Capitano Eduardo ...