(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUninè stato posto sotto sequestro in via Nuova Toscanella, alla periferia di Napoli. Dopo una segnalazione presentata da alcuni cittadini, gli agenti dell’Unità Operativa specialistica di Tutela Edilizia, sono intervenuti in un’area di circa 1500 mq. Su tale area, la cui destinazione originaria era un frutteto, erano stati realizzati, senza alcun titolo edilizio, tre manufatti rispettivamente di 60, 35 e 5 mq. La restante parte dell’area era stata totalmente coperta con materiale stabilizzante, compromettendo così l’agro-biodiversità del, e destinata ad area didi autoambulanze. La Polizia Locale ha proceduto quindi al sequestro preventivo denunciando i responsabili all’Autorità giudiziaria ...

I militari della sezione operativa hanno controllato l'abitazione dell'uomo a Pompei ed undi sua pertinenza dove hanno rinvenuto e3 involucri con all'interno 160 grammi di ...I militari dell'Arma nel corso dell'ispezione in casa e nel garage hanno rinvenuto e... Nella stesa giornata in undi contrada "Rosicalosso" in uso al figlio, Vincenzo Giordano 30 ...Le Fiamme Gialle hanno dunque100 piante di marijuana e circa 1 kg. di sostanza ...totalmente abusivo e pertanto si è proceduto a denunciare a piede libero il proprietario delper ...

Sequestrato un terreno agricolo trasformato in parcheggio anteprima24.it

Un terreno agricolo trasformato in parcheggio è stato posto sotto sequestro in via Nuova Toscanella, alla periferia di Napoli. (ANSA) ...La polizia locale di Rozzano sequestra l'area e denuncia un imprenditore edile e tre lavoratori. Verifiche sul fronte dell'inquinamento: vicino all'area scorre il Naviglio Pavese ...