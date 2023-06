Senza Champions ingaggi da abbattere | da Vlahovic a Szczesny | chi è fuori scala

L 'assenza della Juventus dalla prossimaLeague è già un verdetto che non ha bisogno di aspettare le conclusioni dell'inchiesta Uefa, ed eventuali nuove sanzioni che aggiungerebbero conseguenze ulteriori, per essere cristallizzato. ...Mentre la dirigenza avrebbe voluto trattenere Rabiot, uno dei migliori della stagione, ma il francese è in scadenza, ha un super ingaggio per una squadraed è destinato a lasciare ......spazio all'avvicinamento alle finali europee di UEFA Europa Conference League e UEFA...dimenticare tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, il tennis con Wimbledon e gli ATP Masters ...

Roma e Mou al bivio: o lui o Pinto. Senza Champions, ecco chi i Friedkin butteranno giù dalla torre Calciomercato.com

A fronte delle perdite che si profilano e dei mancati introiti dall'Europa che conta, si profila una cura dimagrante dell'organico oltre a chi se ne andrà perché in scadenza. Sotto osservazione gli st ...Venerdì 2 giugno comincia la 38a e ultima giornata di Serie A 2022-2023, che si concluderà domenica 4. Tanti appuntamenti fondamentali per Europa e Conference League, ma anche per la salvezza. Le prob ...