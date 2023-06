Senago | Giulia Tramontano uccisa | l’arrivo a casa di Alessandro Impagnatiello che ha confessato

É stata ritrovata in una intercapedine in un box a, nel milanese. Il movente legato alla relazione con un'altra donnaÈ stato trovato in un'area verde abbandonata a, nel Milanese, il corpo senza vita diTramontano . Della giovane di 29 anni, incinta al settimo mese, era stata denunciata la scomparsa domenica 28 maggio dal fidanzato convivente. Ed è ...AGI - È stato trovato, in un'area verde abbandonata nell'abitato di, il cadavere diTramontano, la 29enne incinta al settimo mese, scomparsa da cinque giorni. È stato il fidanzato Alessandro Impagnatiello, fermato per omicidio, a far trovare il corpo ...

Senago, trovato il cadavere della donna incinta scomparsa: il fidanzato confessa l'omicidio di Giulia Tramontano TGCOM

