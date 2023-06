Senago | 29enne uccisa | l’arrivo a casa del fidanzato che ha confessato

La, incinta di 7 mesi, era scompare il 27 maggio dalla sua casa di, nel Milanese. A dare l'allarme era stato il suo compagno, Alessandro Impagnatiello. Scattano le indagini e le ricerche. ...AGI - È stato trovato, in un'area verde abbandonata nell'abitato di, il cadavere di Giulia Tramontano, laincinta al settimo mese, scomparsa da cinque giorni. È stato il fidanzato Alessandro Impagnatiello, fermato per omicidio, a far trovare il corpo ...... è l'ultima traccia su cui stanno lavorando la Procura di Milano e i carabinieri che indagano senza sosta, anche con ricerche incessanti nelle campagne attorno a, sulla scomparsa della...

Senago, trovato il cadavere della donna incinta scomparsa: il fidanzato confessa l'omicidio di Giulia Tramontano TGCOM

Il 30enne ha poi tentato di bruciare il corpo della 29enne, incinta di sette mesi. Avrebbe inoltre trasportato il cadavere nel bagagliaio della sua auto, nella quale sono state rinvenute tracce di ...Le ricerche di Giulia Tramontano si spostano al parco delle Groane, impiegati anche i cani molecolari Si cerca ancora Giulia Tramontano, la 29enne scomparsa da Senago da domenica 28 maggio. Gli ...