Sei Sorelle | spoiler 1° giugno | Salvador vorrebbe ricucire il rapporto con Diana

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 1 giugno 2023) Oggi, giovedì 1°2023, in daytime su Rai 1 andrà in onda una nuova spumeggiante puntata dello sceneggiato di origine iberica Sei, che sta riscontrando buon successo anche in Italia. Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento di Sei? Scopriamo insieme qualchein più al riguardo. Sei, anticipazioni 1°Nella puntata di giovedì 1°2023 di Sei, i telespettatori di Rai 1 vedranno l’attenzione focalizzarsi principalmente sum, che dopo essere stato aggredito da un gruppo di malviventi è finito in coma. Si è risvegliato in un secondo momento su un letto di ospedale, senza però ricordarsi nulla. Il direttore della Tessuti Silva pare abbia rimosso parte dei suoi ricordi, ...