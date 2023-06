Seguirò Fazio e Littizzetto | anche Filippa Lagerback sbarca sul Nove

(Di giovedì 1 giugno 2023)si prepara ad una nuova avventura televisiva su, dopo aver lasciato la Rai. Nessuna cacciata, per carità, visto che il conduttore ha deciso di sperimentare altro: il suo "Che tempo che fa?" trasloca su Discovery. Con lui andràLuciana, compagna di migliaia di puntate in diretta. Quale sarà il destino di? "Ce la porteremo dietro”, aveva anticipatodurante l'ultima puntata di "Che tempo che fa?". Ora la conferma arrivadal settimanale Chi, diretto da Massimo Borgnis. “Fabioe Lucianasu? Certo che lie ne sono contenta. Nell'assurdità della cosa,questa la prendo come ...

