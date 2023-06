La7.it - Al silenzio di tomba didella scorsa notte, ha fatto da contraltare la festa per le strade di Siviglia subito dopo il rigore decisivo di Montiel . Le strade della città andalusa si sono ...alla Puskas Arena e il 'suo' Olimpico. Quasi per risarcirlo, per dirgli ti vogliamo bene. Poi la squadra va sotto la curva a Budapest e acontinuano ad applaudire. No, cosi no, non può ..., la Torino juventina si complimenta. Sta facendo discutere il post su Twitter della Juve che, dopo la vittoria del Siviglia sui giallorossi in finale di Europa League , ha espresso gli ...

Se Roma piange, Siviglia esulta... TGLA7

Dopo Siviglia – Roma, a fronte dell’amara sconfitta ... indipendentemente dal fatto che si pianga o meno. Ha commentato la partita come intensa e maschia, ironizzando sul numero di cartellini gialli ...Al silenzio di tomba di Roma della scorsa notte, ha fatto da contraltare la festa per le strade di Siviglia subito dopo il rigore decisivo di Montiel. Le strade della città andalusa si sono affollate ...