Scuola e TFA sostegno | ecco il bando | si cercano 29mila insegnanti

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto per ilTFA 2023. Il Decreto Ministeriale n. 694 del 30/05/2023 mette a29.061 posti per il nuovo ciclo di specializzazione dei docenti per ildidattico per il 2023. In questo ottavo ciclo si parla di circa tremila posti in più rispetto al precedente anno accademico. Coinvolte ladell’infanzia, la primaria e la secondaria di I e II grado. Novità delTFA2023 Quest’anno ilcomporta una novità: come da decreto interministeriale numero 691 del 29 maggio 2023, l’ottavo ciclo riserva una quota del 35% dei posti aglicon almeno 36 mesi di servizio suldidattico negli ultimi 5 ...

E' stato finalmente pubblicato il decreto interministeriale che apre le porte alsostegno VIII ciclo : disponibili oltre 29.000 posti per frequentare i corsi approntati dagli Atenei italiani ed arrivare così a conseguire, entro il 30 giugno 2024, la specializzazione per il ...I requisiti di accesso alsostegno Per accedere al corso di specializzazione sul sostegno ci sono i requisiti ordinari per ladell'infanzia e primaria e quelli per lasecondaria di ...Per capirne di più la redazione di Orizzonteorganizza una puntata di Question Time , la rubrica di consulenza. In collegamento, ci sarà Sonia Cannas , docente ed esperta in normativa ...

(Teleborsa) - E' stato finalmente pubblicato il decreto interministeriale che apre le porte al TFA sostegno VIII ciclo: disponibili oltre 29.000 posti per frequentare i corsi approntati dagli Atenei i ...