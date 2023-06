Scudi penali e regali agli evasori Ecco il salario minimo delle destre per chi froda il Fisco

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 giugno 2023), lavoro, migranti, Piano nazionale di ripresa e resilienza, Mes. Sono diversi i richiami che il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha mandato al governo Meloni nelle sue Considerazioni finali, le ultime prima di lasciare, dopo 12 anni, la guida di via Nazionale. Richiami precisi su capitoli e campi d’azione su cui lestanno andando in direzione ostinata e contraria rispetto a quello che via Nazionale ritiene cosa buona e giusta. A colpi die di nuovi, l’unicoche piace alleè quello per chiilSul“nessun intervento può realisticamente prescindere dai vincoli posti dal ...