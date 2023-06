Le armi fornite a Kiev "per la difesa aerea sono molto importanti in questo momento in cui ci sono così tanti attacchi missilistici da parte della Russia", ha aggiunto, sottolineando che "......Paese hanno fiducia nella politica di riforma che state portando". In serata è arrivata anche la telefonata con Joe Biden, che si era già congratulato. Pure il cancelliere tedesco Olaf...Giorgia Meloni sta lavorando intensamente su questo aspetto, dopo le interlocuzioni portate... Restano soloe Macron a tenere in piedi un centrosinistra in grande affanno, mentre Italia, ...

Scholz, 'avanti con il sostegno militare all'Ucraina' - Europa Agenzia ANSA

"E' molto importante sostenere Kiev, lo facciamo su larga scala e l'Europa è unita nel sostenere l'Ucraina nella difesa del proprio Paese. (ANSA) ...CHISINAU (MOLDAVIA) - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto di aver parlato stamane con i rappresentanti dei serbi del Kosovo e di aver chiesto loro di proseguire la protesta in modo pacifico.