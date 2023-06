Schlein reagisce alle critiche | “Siamo qui per restare”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dopo due giorni di mugugni eEllytorna a parlare in pubblico e lo fa mandando un messaggio molto chiaro: "Mettetevi comodi,qui per". La segretaria Pd, che lunedì aveva ammesso la sconfittaamministrative, non ci sta a finire sul banco degli imputati dopo soli tre mesi di lavoro alla guida del partito, in una diretta Instagram attacca il governo sul Pnrr e sulle "fake-news sull'Emilia Romagna", accusa la maggioranza di "politicizzare l'alluvione" e chiede l'immediata nomina del commissario nella regione, lasciando intendere che per lei il nome è quello di Stefano Bonaccini. Un modo per rispondere anche ai tanti che nel Pd durante la segreteria di due giorni fa e nei corridoi del Parlamento si erano lamentati per una sua presunta scarsa presenza sui temi caldi, sulle ...