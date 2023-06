Schlein ora frena sulle armi all’Ucraina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il giorno dopo del giorno dopo dell’analisi della sconfitta la segretaria del Partito democratico Ellyschiaccia l’acceleratore. “A chi pensa sia finita, abbiamo solo cominciato. Abbiamo davanti un lavoro lungo, la strada è in salita ma non molleremo di un millimetro su quello che è il nostro progetto”, dice in una diretta Instagram che ha il sapore di essere un rilancio.“ La segretaria del Pdavvisa la fronda degli eurodeputati favorevoli alla proposta di Breton sull’invio di altreIl cambiamento non è un pranzo di gala, è scomodo. Abbiamo un lavoro lungo davanti. Mettetevi comodi, siamo qui per restare”. C’è un “lavoro lungo da fare – continua – coinvolgendo partito e territori. Andiamo avanti con le nostre battaglie. Non ci spaventano gli attacchi. Siamo qui per fare esattamente ...