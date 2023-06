Schianto fatale a Chignolo | morto il 51enne in scooter

(Di giovedì 1 giugno 2023) Villa d’Almè. Non ce l’ha fatta Fabio Volponi, ilche sabato (27 maggio) intorno alle 15 in sella al suod’Isola si era schiantato rovinosamente al suolo dopo aver perso il controllo del mezzo. L’uomo stava percorrendo via Donizetti quando, tutto d’un tratto, all’incrocio con via Mascagni, avrebbe sbandato, finendo contro un panettone di cemento a bordo strada e perdendo il casco nel violento impatto. Sul posto erano intervenute due ambulanze e l’elisoccorso: l’uomo, privo di conoscenza era stato trasportato all’Ospedale Papa Giovanni, dove martedì è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate, dopo tre giorni di lotta tra la vita e la morte. La famiglia ha disposto la donazione degli organi. Fabio aveva una figlia, Linda, e due nipotine che accudiva costantemente. Nel novembre 2019 il figlio Mattia, 18 ...

