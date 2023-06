Scatta l’operazione militare anti scafisti | bombe sulle coste della Libia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Svolta in: per la prima volta il governo di Tripoli ha bombardato le basi dei trafficdi esseri umani InsideOver.

...(ossia a chi acquisisce il credito derivante dall'di ...'art. 121 dice, tuttavia, anche che laddove c'è il concorso nella ...c'è il concorso nella violazione con dolo o colpa grave...'esponente mafioso era stato arrestato dai Carabinieri di Trapani con"Scrigno" perché ritenuto elemento di spicco della famiglia mafiosa di Paceco, e con"Hesperia" dei ...... come piace'Italia e Milano, in particolare. All'Inter sanno di aver mosso dei passi importanti, ma bisognerà sedersi al tavolino con il Bayern per fissare il prezzo di un'che comunque ...