Scadenze fiscali giugno 2023 | IMU | Irpef | Rottamazione Le date da ricordare

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 1 giugno 2023) Se il mese di maggio ha visto l’avvio della stagione della dichiarazione dei redditi, tra learriva il termine per il versamento dell’risultante dalla dichiarazione. Presenti inoltre due importanti adempimenti: il versamento della prima rata o della rata unica dell’IMU e il termine per aderire allaquater. La scadenza per la definizione agevolata, inizialmente prevista per il 30 aprile, è stata infatti spostata al 30dal Decreto legge n. 51/, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà ...