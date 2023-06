Saviano in modalità “martire” insulta Salvini | «Un cialtrone che vuole togliermi la scorta» video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Vengo anch’io…“. No, questa volta Enzo Jannacci non c’entra nulla. Se gli rubiamo il celebre refrain è solo perché ben s’attaglia alla comica corsa al martirio in atto nel culturame (copyright di Mario Scelba, ideatore della stracitata legge omonima contro la “ricostituzione del disciolto partito fascista” e perciò insospettabile) nazionale. Nella photopportunity che già immortala i Fazio, Annunziata, Littizzetto e Gramellini, tutti presunti epurati Rai, non poteva infatti mancare Roberto. Nel campo è una autorità indiscussa, una sorta di protoad honorem. Apposta oggi l’autore di Gomorra ha levata alta sua voce in unpostato su Twitter per attaccare Matteo. Cosìsu Twitter Ad offrirgli il destro, il processo che lo vede imputato per diffamazione e che oggi ...