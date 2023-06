“Sapete che laggiù è messo bene…” Vladimir Luxuria imbarazza Ilary Blasi | ormai lo ha detto

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000,è tornata a parlare della collega de L’isola dei famosi 2023, con la quale sembra aver stretto una amicizia vera, sincera. La opinionista ha avuto anche modo di parlare di Bastian Muller e conferma sia un uomo con grandi doti. Sempre silenzioso e riservatissimo, il suo profilo Instagram ad esempio è completamente blindato, il neo fidanzato,mica tanto, della conduttrice de L’isola dei famosi 2023 non è tanto facile da inquadrare maci sarebbe riuscita in una serata particolare., a suo dire, è molto fortunata., le parole piccanti sul fidanzato di ...

Voiabbiamo aderito alla rete dei sindaci del sud contro l'autonomia differenziata. Chi è oggi meridionale non capisco come possa pensare ad un'autonomia differenziatapone una ...Voil'Italia è in prima fila nel sostegno all'Ucraina', ha poi sottolineato. E ha anche aggiunto: 'Dobbiamo ricordare le relazioni con i nostri partner globali come l'Africa', risolvendo '...Leggi Anche Naufragio migranti a Cutro, Meloni ai superstiti: 'i rischi delle traversate' Leggi Anche Migranti, naufragio Cutro: trovati altri 5 corpi, ... eventualmente, nel sistemaavrebbe ...

Matteo Berrettini: 11 curiosità che non sapete sul tennista italiano Cliomakeup

"L'astensione dei partiti di governo sul voto europeo sulla Convenzione di Istanbul pesa come un macigno oggi" ...