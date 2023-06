Sanzioni a Mosca | danni all’Ue

(Di giovedì 1 giugno 2023) Lesono un fiasco, però non sono indolori per la Russia. Possiamo dire che se Atene piange, Sparta non ride.Oliviero Massivia email Gentile lettore, senza dubbio leinfliggono dolori a entrambe le parti, così come la guerra del Peloponneso fu persa da Atene ma Sparta ne ebbe tale rovina economica che non si riprese più. Tra le sofferenze della Russia e le nostre ci sono però forti differenze. La Russia piange perché aggredita dai 30-40 paesi più ricchi del mondo conmai viste prima, mentre l’Europa piange perché s’è data la zappa sui piedi. La Russia resiste e ha un Pil in crescita, mentre Germania, Uk ed altri sono o saranno in recessione. In Russia l’inflazione è al 2,5%, nell’Ue è all’8%. Inoltresta ristrutturando la sua economia e in 2-4 anni sarà una potenza industriale. Quindi la ...

