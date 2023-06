Sant’Antimo | trovato il corpo di Giulia uccisa incinta di 7 mesi nel Milanese | il fidanzato ha confessato

... è statonon lontano dalla sua abitazione a Senago (... che lavorava come agente immobiliare ed era originaria di, ...Il corpo di Giulia Tramontano è statopoco dopo la mezzanotte del 31 maggio, ma era chiaro da ... originaria di...... la 29enne, originaria di(Napoli) e con un lavoro ...uscito domenica mattina per andare al lavoro e di non aver...

Trovato il corpo di Giulia Tramontano, il compagno confessa l'omicidio Vanity Fair Italia