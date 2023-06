Sanità | la Cgil torna all’attacco su Asl e Moscati | false aspettative ai precari

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLicia Morsa e Pietro de Ciuceis, rispettivamente Segretaria Generale della Fpe il Segretario Provinciale in un nota congiunta segnalano quanto segue: “Dal 2021 si sono concretizzate migliori possibilità da parte dalla P.A. e del SSN di procedere ad un’ampia e più rapida integrazione del personale che era stato decisivo nell’epoca della pandemia. Non per un ideale e romantico discorso di riconoscenza per il fondamentale e decisivo apporto, ma per un più prosaico e utilitaristico bisogno di far fronte alla crisi enorme che il servizio pubblico sanitario sta vivendo in questi anni. Serve personale e serve subito. Soprattutto per la prima linea, che ormai si è estesa a quasi tutti gli ambiti operativi dei servizi sociosanitari, tracimando dai Pronto Soccorso”. Bisogna cambiare approccio e visione e bisogna farlo presto, rimettendo al ...