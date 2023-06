Sandro Ruotolo | Mieli sbaglia | Schlein non è assente | è che non ama il presentismo”

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 giugno 2023) Intervista al responsabile Informazione della segreteria Pd: "Esserci per esserci non ha senso, Elly parla solo se ha qualcosa da dire.è deluso da me? Avete un’idea cinematografica della politica. Santoro ha ragione, serve una riforma totale del sistema d’informazione"