San Lorenzo Maggiore festeggia la sua Mamma della Strada

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSansi prepara aimenti in onoreMadonnache si terranno sabato 3 e domenica 4 giugno, giorni di grande festa in cui si commemora il prodigioso ritrovamentomiracolosa iconaVergine Maria. L’antichissima icona, di origine bizantina, fu ritrovata probabilmente nel XIV secolo nell’attuale contrada Piana, nel luogo in cui oggi sorge il Santuario dedicato alla Vergine. Qui la Madonna apparve ad una donna chiedendole di scavare in quel luogo dove era nascosta la sua immagine. Il titolo “” deriva dal fatto che il ritrovamentoMadonna avvenne presso una, l’antica via Appia che ...

Gravissimo incidente, poco dopo le 17,30, in viaGuazzone a Tornata. Un uomo di 55 anni di Bozzolo è stato portato via in elisoccorso dopo una brutta caduta dalla bicicletta. Da una prima ricostruzione sembra che ci sia stato un contatto ...Attivato da oggi il nuovo punto infermieristico territoriale del distretto 10 aQuirico, presso la sede della Croce Rosa in via Dellepiane 3. Il nuovo servizio - ha spiegato in ...Asl3......e sostenuta dal Consiglio regionale e dall'assessorato alla cultura del Comune di PortoGiorgio,... Alla presentazione sono intervenuti il Presidente dell'associazione Lagrù,Palmieri, i ...

Rapinato e colpito al volto a San Lorenzo, rincorre il bandito e scoppia la lite RomaToday

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Gravissimo incidente, poco dopo le 17,30, in via San Lorenzo Guazzone a Tornata. Un uomo di 55 anni di Bozzolo è stato portato via in elisoccorso dopo una brutta ...