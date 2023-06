San Donato Milanese | al via il servizio di guardiania notturna contro la microcriminalità

(Di giovedì 1 giugno 2023) Per tutta l’estate l’Amministrazione si avvarrà, in via sperimentale, di undi vigilanza privata per prevenire episodi delinquenziali

Durante l'emergenza della pandemia Biasutti aveva100.000 euro all'ospedale diDaniele Del Friuli, offrendo un contributo alla sua comunità. Decise anche di rinunciare alla cassa ...di Albenga, sia dalla fermata di CerialeRocco), contraddistinto dal colore verde e dai loghi ...A10 Posted on 15 Marzo 2023 15 Marzo 2023 Author Redazione Il presidente Giovanni Toti ha...... sia in materia di rafforzamento del personale in servizio': è la richiesta contenuta nell'interrogazione sul carceredi Pescara al ministro della Giustizia, Carlo Nordio , depositata dal ...

San Donato: Monica Rossana Bellini, indagata nel Qatargate, resta revisore unico delle farmacie IL GIORNO

Incosciente e con i segni di un pestaggio. Così è stato trovato un uomo a bordo della metropolitana gialla nella fermata di San Donato, fermo alla banchina per i treni diretti a Comasina. Sul posto, i ..."Quali sono le iniziative indifferibili e urgenti che il Ministero vuole attivare al fine di porre rimedio alla situazione sia in materia di sovraffollamento dell'istituto, sia in materia di assistenz ...