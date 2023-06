San Basilio – Poliziotta uccisa | suicida il presunto omicida

(Di giovedì 1 giugno 2023) A Sanunacon colpi di arma da fuoco. In un’auto in via Nino Tamassia, poco distante, è stato trovato anche il corpo di un uomo, privo di vita – Una agente di polizia è stataquesta mattina nell’androne di un palazzo in via Rosario Nicolò, tra i quartieri di Torraccia e San, dove abitava, nella periferia est di Roma. La donna è stata colpita da colpi di arma da fuoco. Il suo corpo è stato trovato riverso a terra. I fatti sono avvenuti intorno alle 11 di questa mattina. Poco dopo, intorno alle 12.20, in un’auto in via Nino Tamassia, poco distante, è stato trovato anche il corpo di un uomo, privo di vita. Potrebbe essere quello dell’aggressore che dopo aver sparato allasi sarebbe tolto la vita con un colpo alla tempia. A ucciderla, ...

È la tragedia consumata alle tre del mattino di giovedì primo giugno e che racconta il secondo incidente mortale in poche ora a Roma, dopo quello avvenuto adove ha perso la vita Cristian ...Giugno, sulle strade di Roma, inizia come è finito maggio : nel sangue. Tragedia a- nella notte tra mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno - dove Cristian Scannaliato di 31 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L'incidente in via del Casale di...

Almeno due colpi di arma da fuoco alla testa. Così è stata uccisa a Roma, Pierpaola Romano, agente di polizia in servizio alla Camera dei Deputati. A fare fuoco, nell'androne della sua abitazione di v ...