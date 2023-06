San Basilio | poliziotta uccisa a colpi d' arma da fuoco | l' omicida si è tolto la vita

(Di giovedì 1 giugno 2023) Unaè statadidaa Roma. L'omicidio è avvenuto in via Rosario Nicolò, nella zona di San. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da ...

Terrore a Roma dove una poliziotta, Paola Montanari, che non era in servizio è stata uccisa con dei colpi di pistola a. Sul posto la Polizia per i rilevamenti del caso. A poca distanza trovato il corpo di un uomo che si è tolto la vita: sarebber il killer. Si ipotizza un omicidio - suicidio. Il fatto è ...Spari in strada a Roma nel quartiere. Una poliziotta è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire, mentre era libera dal servizio. Sul posto la polizia. Il killer è il marito e collega della donna:...Era un agente di polizia anche l'aggressore della donna uccisa nell'androne di un palazzo in via Rosario Nicolò, nella zona dia Roma. L'uomo si sarebbe allontanato in auto dopo l'omicidio e si sarebbe tolto la vita in auto con la stessa arma. . 1 giugno 2023

Roma, poliziotta uccisa a San Basilio: l'assassino si è tolto la vita, era un collega Fanpage.it

Roma, 1 giu. (LaPresse) - Era un poliziotto l'uomo trovato morto in auto a Roma e ritenuto responsabile dell'omicidio della donna, anche lei poliziotta, ...Una poliziotta è stata uccisa da colpi di arma da fuoco a Roma. L'omicidio è avvenuto in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da al ...