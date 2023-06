Sampdoria | Radrizzani vorrebbe mettere in garanzia lo stadio del Leeds per l’acquisto del club Daily Mail

(Di giovedì 1 giugno 2023) La questioneha caratterizzato le prime pagine sportive di questa settimana. Alla fine, è stata la cordata guidata da Andreaa prendere il controllo delgenovese. La Samp infatti rischiava il fallimento dopo la retrocessione in Serie B e i mancati pagamenti degli stipendi. A quanto pare, però, i problemi però non sembrano essere finiti. Anzi, il, insieme ad altre testate come The Athletic, lancia una notizia. Secondo gli inglesi,inElland Road,del(di proprietà proprio dell’uomo), per ultimaredella Samp. Questa notizia avrebbe fatto infuriare i tifosi inglesi, già colpiti dalla ...

... evidentente dovuti al momento delicato, con una fase di transizione iniziata, dopo l'annuncio di Ferrero di aver ceduto il club a, la conferma da parte dello stessoe di Matteo ...Commenta per primo La cessione dellasta finalmente muovendo i primi passi per concretizzarsi. Dopo l'accordo tra Ferrero, Manfredi edi martedì sera, adesso andranno compiuti alcuni step per formalizzare il tutto. ...... che a Il Secolo XIX , ha espresso tutta la propria soddisfazione per l'epilogo che hanno avuto le ultime travagliate settimane della società con il passaggio dellanelle mani di...

“L’unione calcio Sampdoria comunica che l’assemblea degli azionisti ha deliberato la delega al consiglio di amministrazione per l’emissione di un prestito obbligazionario e per un aumento di capitale ...Radrizzani e Manfredi, nuovi proprietari della Sampdoria, studiano la strategia per alleviare la penalizzazione in Serie B Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, dopo aver evitato il fallimento della Sa ...