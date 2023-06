Salvini | partita la missione Brennero | svolta senza precedenti?

(Di giovedì 1 giugno 2023)laeuropea di Matteoal Consiglio dei Trasporti dell'Unione europea in Lussemburgo. I lavori, al via alle 10, vedranno sul tavolo un corposo dossier italiano. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture è intenzionato a dar battaglia su, Ponte sullo Stretto, sicurezza stradale e difesa dell'Automotive. Queste le parole d'ordine del ministro, vicepremier e leader della Lega, che secondo quanto filtra dagli ambienti del Mit punta "ad allargare il fronte europeo contro i divieti austriaci e le forzature green come l'Euro7". Sui divieti unilaterali dell'Austria sul confine alè fautore della linea dura. Dopo aver affrontato i temi di Ponte, Tav ed equilibri europei in colloqui con Le Figaro ed El Pais, ...

Su Bertazzolo la richiesta sarebbeall'unanimità della sua sezione per dichiarazioni ...per Rettore sarebbe stato preso per aver pubblicato messaggi in chat pubbliche controe la linea ...Come in unaa poker dove è impossibile comprendere chi stia bluffando, o come nella più ... Qualcuno, infatti, ha scritto sui social rivolgendosi direttamente al ministro: 'sa del 2 ...Non era vero niente, né che il ministro Matteoha incontrato i tifosi del Parma per il suo in bocca al lupo prima delladi ieri sera col Cagliari, né che ha fatto il tifo contro i rossoblù. I tifosi, in tanti hanno segnalato alla ...

Salvini twitta su alluvione e Milan, bufera sul messaggio (scomparso) TGLA7

"La Francia deve fare la sua parte sulla Tav Torino-Lione": questo l'appello lanciato dal vicepremier italiano e ministro delle Infrastrutture nel governo di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, in ...Su Le Figaro, Salvini chiarisce che sull'Alta Velocità Torino Lione "la Francia deve fare la sua parte". A proposito del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, il vicepremier sottolinea che ...