Salernitana | Dia è il giocatore del mese della Serie A

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatoreBoulaye Dia e la sua card Player...

Giulio Migliaccio, braccio destro del direttore sportivo De Sanctis alla, ha parlato dell'acquisto di Boulaye a TuttoSalernitana. Di seguito le parole di Giulio Migliaccio, responsabile dell'area tecnica della, a TuttoSalernitana

Il premio Ea Sports Player Of The Month di maggio e' stato assegnato al calciatore della Salernitana Boulaye Dia e la sua card Player Of The Month ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sempre rimanendo in tema calciomercato, sofferma l'attenzione su Boulaye Dia. L'attaccante della Salernitana, nella giornata di ieri, ...