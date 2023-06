Salernitana | Boulaye Dia eletto miglior giocatore del mese di maggio

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’attaccante dellaDia, è stato nominato EA SPORTS Player Of The Month die la sua card Player Of The Month sarà disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 23 da venerdì 2 giugno alle ore 14.00. Il trofeo e la card verranno consegnati nel pre-partita di Cremonese-, match dell’ultima giornata di campionato in programma sabato 3 giugno alle ore 21:00 allo stadio Giovanni Zini. Il senegalese ha avuto la meglio nella votazione su Domenico Berardi (Sassuolo), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Romelu Lukaku (Inter) e Matteo Pessina (Monza). L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato la grande stagione di Dia in maglia granata: “Dia è stato un grande colpo di mercato della, un calciatore che ...

Commenta per primo Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore dellaDia e la sua card Player Of The Month sarà disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 23 da venerdì 2 giugno alle ore 14.00. La consegna del trofeo e della card Player Of The ...... sottolinea l'ad della Lega, Luigi De Siervo SALERNO - Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore dellaDia, e la sua card Player Of The ...Giulio Migliaccio, braccio destro del direttore sportivo De Sanctis alla, ha parlato dell'acquisto diDia Giulio Migliaccio, braccio destro del direttore sportivo De Sanctis alla, ha parlato dell'acquisto diDia a TuttoSalernitana. ...

Salernitana, Dia è il giocatore del mese della Serie A Calciomercato.com

'Con i suoi gol ha trascinato i campani alla salvezza', sottolinea l'ad della Lega, Luigi De Siervo SALERNO (ITALPRESS) - Il premio EA SPORTS ...Il premio Ea Sports Player Of The Month di maggio e' stato assegnato al calciatore della Salernitana Boulaye Dia e la sua card Player Of The Month ...