(Di giovedì 1 giugno 2023) Serviranno le prestazioni, quelle degli aggiornamenti che la Ferrari manderà in pista da venerdì , per provare a tornare sul podio. Il "fattore campo" conta nulla in Formula 1, così la gara di casa di ...

...di una lunga serie" BARCELLONA (SPAGNA) - "aggiornamenti che porteremo in questo weekend ci danno fiducia, correre in casa mi trasmette un'energia speciale". Queste le parole di Carlos, ...La gara di casa e le ambizioni di podione parla al giovedì della gara a Barcellona, che resta sempre "una gara molto speciale, come si può immaginare. È un circuito che mi ha trattato molto ...... Carlos, vorranno ben figurare, ci sarà da pedalare parecchio. Di contro, i favori del ...cosa ci attende ci affidiamo all'esperienza dei tecnici della Brembo - l'azienda italiana che fornisce...

Sainz, gli sviluppi nel GP di Spagna per seguire una direzione nuova Autosprint.it

'Dovranno essere i primi passi avanti di una lunga serie' BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Gli aggiornamenti che porteremo in questo weekend ...Carlos Sainz si proietta al prossimo weekend del GP di Spagna di F1 con grande fiducia. L’iberico, pilota della Ferrari, si augura di lottare per il podio nel round di casa e, per l’occasione, ...