Sabrina Salerno | “Il mio seno non è rifatto Ecco la perizia che lo prova”

Chi è Angela Cavagna: la vita privata della showgirl Angela Cavagna: perché la showgirl ha litigato conShowgirl, cantante ed ex modella, Angela Cavagna ha conquistato il mondo dello spettacolo anni 80/90 con il suo carisma e con le sue forme sensuali. Da Striscia la Notizia a Tristors ...Se, con il suo ultimo post su Instagram, pensava di aver messo a tacere una volta per tutte le voci che la accusano di essere ricorsa alla chirurgia plastica, si sbagliava. A riaprire il ...Angela Cavagna ha dato ufficialmente il via alla gara di chi ha il seno più grande tra le vip. La frecciatina è rivolta ae al suo decolleté . La cantante ha pubblicato la perizia di un chirurgo plastico per smentire chi sosteneva da anni che il suo seno fosse rifatto. Angela Cavagana però, avrebbe da ...

Sabrina Salerno, seno rifatto La prova social non lascia dubbi Tuttosport

Angela Cavagna ha dato ufficialmente il via alla gara di chi ha il seno più grande tra le vip. La frecciatina è rivolta a Sabrina Salerno e al suo decolleté. La cantante ...Angela Cavagna ha replicato al post di Sabrina Salerno, nel quale negava ogni accusa di essersi rifatta il seno, mostrando delle foto degli Anni '80.