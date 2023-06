Sabrina Giannini è vegana o vegetariana? La sua risposta

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 1 giugno 2023) Molti si chiedono sesia, ma la giornalista ha specificato che in realtà è. Laforse potrebbe sorprendere i telespettatori di Indovina chi viene a cena su Rai 3, ma lo ha confermato lei stessa parlando di una “scelta etica”. La giornalista ha affermato che la preferenza per questo tipo di alimentazione, rispetto a quella, è dipesa dalla difficoltà in passato di trovare piatti e menù nei ristoranti che la soddisfacessero. Nella stessa intervista ad Honora, qualche anno fa, la giornalista aggiunse: “Cinque anni fa ho scelto per etica di diventare. Avevo visto cose che non credevo esistessero. Vere e proprie sevizie agli animali, in nome di un profitto vergognoso, così come è gestito. Ricordo che sentii una ...